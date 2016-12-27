Актуально
ЕС: трудный год, трудный саммит

Обращение главного редактора №12(116), 2016

Grand partenariat Eurasiatique global : déni de la réalité ou retour à la réalité?

En 2016, le thème de la mise en place d’un Grand Partenariat Eurasiatique Global (ci-dessous le GlobGPEA) est devenu l'un des plus gros scoops  dans le domaine de la politique extérieure globale. Plusieurs personnes aux Etats-Unis d'Amérique et en Union Européenne (EU) ont eu l’impression que ce thème a surgi de...
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Дневник событий
1

«Оксфэм» назвал главные налоговые оазисы

В фокусе
Международное объединение благотворительных организаций, известное под названием «Оксфэм», составило перечень налоговых оазисов. Две верхних строчки из пятнадцати занимают там Бермуды и Каймановы острова, а вот дальше идут, представьте себе, Нидерланды, Швейцария, затесавшийся между ними Сингапур,...
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Тенденции & прогнозы
Fijon2

Способен ли Франсуа Фийон на «перезагрузку»

Комментарий
Находившийся в тени президента Николя Саркози в течение пяти лет, как и полагается в голлистской Пятой республике первому министру, Франсуа Фийон в ноябре 2016 года обыграл своего прежнего патрона на праймериз партии Республиканцы (зарегистрирована 30...
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Финансы & банки
23

Экономист, разочаровавшийся в экономике

Экономика
Речь идёт о Поле Ромере, профессоре экономики Нью-Йоркского университета, лауреате престижной экономической премии, авторе модели Эрроу-Ромера, а с октября этого года – главном экономисте Всемирного банка. Чем же не угодила ему наука, развитию которой он...
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Открываем старый свет
27

Германия: сколько денег под матрасом?

Только факты
Банкиры, они на то и банкиры, чтобы знать про деньги всё. Так что пусть вас не удивляет, что член правления германского Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле знает, сколько сейчас – 15 лет спустя после введения евро! –...
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