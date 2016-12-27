Grand partenariat Eurasiatique global : déni de la réalité ou retour à la réalité?

В фокусе
Международное объединение благотворительных организаций, известное под названием «Оксфэм», составило перечень налоговых оазисов. Две верхних строчки из пятнадцати занимают там Бермуды и Каймановы острова, а вот дальше идут, представьте себе, Нидерланды, Швейцария, затесавшийся между ними Сингапур,...
В фокусе
Без победного звона фанфар руководители...
В фокусе
Видеоролик, обнародованный берлинской полицией, в...
В фокусе
но торг по условиям развода...
В фокусе
Бывают ситуации, при которых суд...
Политика
Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер...
Политика
Прошедшие в Македонии в декабре...
Персона
На самом деле, ключевую роль...
Персона
Что сулит Франции католик-реформатор Сын...
Персона
Неисповедимы пути постаревших аристократов. Непрозрачны...
Иммиграция
Механизм приёма беженцев, созданный Европейской...
Иммиграция
Европейская Комиссия прекратила процедуру рассмотрения...
Иммиграция
Одним из главных препятствий попытке...
Полемика & Скандалы
Гигант индустрии быстрого питания корпорация...
Нововведения
Миграционный кризис и угрозы международного...
Нововведения
В шведском городке Викен уже...
Нововведения
В столице Европейского Союза задумали...